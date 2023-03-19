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Сегодня, 14:55

Артем Резников назвал бойца, с которым должен подраться Физиев

Давид Хачатрян
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Легковес ACA Артем Резников (19-6) уверен, что Рафаэль Физиев (12-2) мог бы закатить зрелищный бой с Майклом Чендлером (23-8).

«Не будем говорить, что Гэтжи был прямо сильнее [Физиева], просто это был его день, — сказал Резников «СЭ». — Немножко где-то не повезло Рафе. Рафаэль — тот боец, который закатывает бои на загляденье, и такие бойцы нравятся UFC. Я уверен, что Рафе опять дадут топового бойца, я в этом не сомневаюсь. Я посмотрел бы его бой с Чендлером. Да, я думаю, Чендлера Рафа прошел бы. Рафа может любого пройти, просто был не его день. Так я бы его и с Конором посмотрел бы. Рафу с любым ударником было бы интересно посмотреть».

Джастин Гэтжи (24-4) победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

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