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Сегодня, 17:45

Резников: «Было ощущение, что Слипенко верит в свое чемпионство»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Боец лиги ACA Артем Резников рассказал о тренировках с Виталием Слипенко, который на прошлой неделе стал чемпионом ACA в полусреднем весе.

«У меня было ощущение, что человек верит в свое чемпионство. В голове он сказал: «Я возьму пояс и приду к тебе на бой». Все, так говорит будущий чемпион. Он готов выиграть, понимает, что у него получится. Мы морально друг другу помогаем. Даже не в плане физики, не в плане боев, а помогаем друг другу тем, что мы мотивируем. Когда Виталий был расстроен, сел и встать не мог, я ему сказал: «Фигня, ты его заборешь, если захочешь. Ты сможешь, ты встанешь, у тебя получится». Когда в кого-то веришь, он становится сильнее», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Слипенко победил Абубакара Вагаева нокаутом во втором раунде и завоевал чемпионский пояс ACA в полусредней весовой категории.

В активе 28-летнего Слипенко 16 побед и 4 поражения. На счету 29-летнего Вагаева 21 победа и 4 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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