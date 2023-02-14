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Сегодня, 11:11

Артем Резников рассказал, почему Махачев не обошел Волкановски в рейтинге лучших бойцов

Давид Хачатрян
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Легковес ACA Артем Резников (19-6) прокомментировал «СЭ» обновленный рейтинг UFC, в котором чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-2) сохранил первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, несмотря на поражение чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (24-1) на UFC 284.

«Все же Волкановски переходил в весовую категорию Ислама. А если бы Ислам, я думаю, спустился в 66 [килограммов] и выиграл у Волкановски, то он бы встал на первую строчку», — сказал Резников.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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