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Сегодня, 00:30

Резников: «Мне кажется, что могу создать проблемы Махачеву»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Участник Гран-при АСА в легком весе Артем Резников считает, что за счет своих борцовских навыков доставил бы проблем чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву.

«Когда со стороны смотришь, может казаться, что все легко. Вот я со стороны смотрю, мне кажется, что могу создать проблемы [Махачеву]. Так же как многие смотрят на мой «Север-Юг» и думают, что могут уйти с него. Тут то же самое», — сказал Резников на пресс-конференции после турнира АСА 150.

23 декабря в главном событии АСА 150 Резников удушающим приемом во втором раунде победил Андрея Кошкина и вышел в финал Гран-при АСА в легком весе. Теперь его соперником станет Эдуард Вартанян.

Ислам Махачев
ММА
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