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Сегодня, 10:34

Артем Тарасов: «До последнего не верилось, что Махачев победит, думал, его засудят»

Алина Савинова
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Российский боец Артем Тарасов прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Волкановски не то, чтобы удивил, но удивило, что он может противостоять такому сильному бойцу, как Ислам Махачев. Я предполагал, что у Ислама не будет больших проблем, но все-таки Алекс заставил нас всех понервничать под конец пятого раунда.

В последних боях UFC были судейские непонятки, и этот бой, в целом, проходил так, что было неясно, не засудят ли Ислама. Не хотелось, чтобы его засудили, но мне до последнего не верилось, что он победит, боялся, что его засудят — тем более, концовку он смазал», — цитирует Тарасова «Газета.Ru».

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/12/19723459.shtml?refresh
Артем Тарасов
Ислам Махачев
ММА
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