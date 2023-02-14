Тарасов — о бое с Хачатряном: «Заготовил стальной характер и кулаки»

Российский боец поп-ММА Артем Тарасов заявил, что к бою с боксером Давидом Хачатряном подготовил свой стальной характер и кулаки.

«Моя главная цель — это, естественно, выиграть, но и показать красивый бой. Да, я заготовил свой стальной характер, свои кулаки для того, чтобы устроить настоящую рубку и показать, кто тут папа в Минске», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

По его словам, его соперник Хачатрян является хорошим бойцом, но Артем нацелен на победу. Тарасов рассчитывает на то, что он сможет удачно сделать болевые приемы.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляции андеркадра будут доступны в группе РЕН ТВ в «ВК Видео».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.