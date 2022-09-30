Артур Арутюнян анонсировал появление Давида Бархударяна в лиге «Наше Дело»

12 октября в Москве пройдет турнир бойцовской лиги «Наше Дело» где главным событием станет поединок популярного российского полутяжеловеса ММА Давида Бархударяна.

Об этом заявил глава и основатель «Наше Дело» Артур Арутюнян.

«Это будет мощный бой который понравится всем любителям единоборств. Давид подписал с нами контракт и бой состоится в прямом эфире 12 октября! Соперника Давида вы узнаете в ближайшее время».

Напомним, в июле текущего года Давид оспаривал титул чемпиона АМС Fight Nights в полутяжелом весе с его действующим обладателем Вагабом Вагабовым, но уступил ему техническим нокаутом в четвертом раунде.