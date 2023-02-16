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Сегодня, 15:42

Артур Бетербиев отреагировал на статус андердога в возможном бою с Биволом

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что его не волнует мнение людей, считающих его андердогом в возможном бою с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Я вообще на это не смотрю, не слушаю эти вещи, обсуждения. Они могут что угодно говорить. Мы в любом случае ничего не узнаем, пока вдвоем не встретимся в ринге и не побоксируем. А говорить можно что угодно. Мы видели и видим: кто был фаворитом, он проигрывал. Поэтому я считаю, что это не самое важное. Это их мнение, они могут говорить, что хотят», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «ММАТИКА».

28 января на лондонском стадионе «Уэмбли» Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VsR4QjxnZLc
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
ММА
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