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Сегодня, 17:33

Арышев: «Задача защититься от борьбы в реванше с Ермековым»

Сергей Ярошенко
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Российский боец ММА и чемпион лиги «Наше Дело» Дмитрий Арышев прокомментировал предстоящий реванш с Дауреном Ермековым.

«Конечно, подготовка ко второму бою немножко отличается. Появились новые спарринг партнеры и были сделаны выводы по успешным техникам, которые он применял в мою сторону. Отрабатываем противодействие им и делаем упор на защиту от борьбы, чтобы у него не получилось меня перевести, как и в первом бою», — цитирует Арышева Vprognoze.ru.

Бой Арышева с казахстанцем Дауреном Ермековым возглавит турнир лиги «Наше Дело» в Казани 28 февраля и станет титульным реваншем. В первом поединке Ермеков одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Арышев
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