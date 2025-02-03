Арышев: «Задача защититься от борьбы в реванше с Ермековым»

Российский боец ММА и чемпион лиги «Наше Дело» Дмитрий Арышев прокомментировал предстоящий реванш с Дауреном Ермековым.

«Конечно, подготовка ко второму бою немножко отличается. Появились новые спарринг партнеры и были сделаны выводы по успешным техникам, которые он применял в мою сторону. Отрабатываем противодействие им и делаем упор на защиту от борьбы, чтобы у него не получилось меня перевести, как и в первом бою», — цитирует Арышева Vprognoze.ru.

Бой Арышева с казахстанцем Дауреном Ермековым возглавит турнир лиги «Наше Дело» в Казани 28 февраля и станет титульным реваншем. В первом поединке Ермеков одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.