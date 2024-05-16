Турнир по смешанным единоборствам ACA 175 состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в пятницу, 17 мая. В главном бою вечера ММА российский боец Павел Гордеев проведет поединок в легком весе (до 70 кг) против белоруса Артема Дамковского. Начало турнира — в 16.00 по московскому времени. Основной карт стартует в 20.00 мск.

В прямом эфире трансляцию вечера смешанных единоборств покажут на бесплатном телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также следить за турниром АСА 175 можно на официальном сайте промоушена АСА.

Россиянин свой последний поединок провел в ноябре 2022-го в турнире ACA 148. Тогда Гордеев проиграл Александру Матмуратову единогласным решением судей.

Предыдущий бой белорусского бойца состоялся в сентябре прошлого года в турнире ACA 163. Дамковский победил Лом-Али Нальгиева техническим нокаутом в первом раунде.

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