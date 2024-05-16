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Сегодня, 16:00

АСА 175 Гордеев — Дамковский: время начала и где смотреть трансляцию боя

Павел Гордеев проведет поединок против Артема Дамковского 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Гордеев.
Фото Соцсети
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Турнир по смешанным единоборствам ACA 175 состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в пятницу, 17 мая. В главном бою вечера ММА российский боец Павел Гордеев проведет поединок в легком весе (до 70 кг) против белоруса Артема Дамковского. Начало турнира — в 16.00 по московскому времени. Основной карт стартует в 20.00 мск.

В прямом эфире трансляцию вечера смешанных единоборств покажут на бесплатном телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также следить за турниром АСА 175 можно на официальном сайте промоушена АСА.

Россиянин свой последний поединок провел в ноябре 2022-го в турнире ACA 148. Тогда Гордеев проиграл Александру Матмуратову единогласным решением судей.

Предыдущий бой белорусского бойца состоялся в сентябре прошлого года в турнире ACA 163. Дамковский победил Лом-Али Нальгиева техническим нокаутом в первом раунде.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Артем Дамковский
Павел Гордеев
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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