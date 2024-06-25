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Сегодня, 15:45

АСА 177 Багов — Шайхаев: дата и время начала боев турнира

Турнир АСА 177 пройдет в Сочи 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Али Багов.
Фото allboxing.ru
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В пятницу, 28 июня, состоится турнир АСА 177. Вечер смешанных единоборств примет дворец спорта «Большой» в Сочи. Стартует турнир с прелимов в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 21.00 мск.

В главном событии вечера запланирован бой-реванш между Али Баговым и Даудом Шайхаевым. Полуфинал Гран-при в легком весе пройдет в формате пяти раундов. В первом бою в 2023-м победу раздельным решением судей одержал Дауд.

Соглавным событием ивента станет реванш между Муслимом Магомедовым и Григором Матевосяном. Также зрелищной будет схватка Мухамеда Кокова и Артема Резникова.

В прямом эфире трансляцию боев можно смотреть на официальном сайте АСА. Также турнир АСА 177 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Основной кард бесплатно будет доступен на «Матч ТВ». Эфир начнется в 21:00 мск.

Али Багов
Дауд Шайхаев
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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