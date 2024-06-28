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Сегодня, 20:00

АСА 177 Багов — Шайхаев: смотреть трансляцию боев турнира в прямом эфире

Турнир АСА 177 состоится в Сочи 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Али Багов.
Фото allboxing.ru
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Турнир по смешанным единоборствам АСА 177 состоится в пятницу, 28 июня. Вечер ММА пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Стартовал ивент в 16.00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 21.00 мск.

Главным событием вечера станет бой-реванш Али Багов — Дауд Шайхаев. Полуфинал Гран-при в легком весе пройдет в пять раундов. В прошлом году бойцы уже встречались, тогда победил Шайхаев по раздельному решению судей.

В соглавном событием ивента пройдет поединок между Муслимом Магомедовым и Григором Матевосяном.

Видеотрансляцию турнира АСА 177 в прямом эфире в полном объеме покажут на официальном сайте АСА и на телеканале «Матч! Боец». Главный кард бесплатно можно смотреть в эфире «Матч ТВ». Начало — в 21.00 мск.

Али Багов
Дауд Шайхаев
ММА
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