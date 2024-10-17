Асбаров и Сидельников одержали победы на турнире Ural FC 8

Российские бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров добились побед в главных боях турнира Ural FC 8, который прошел в среду в Перми.

Известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках Асбаров в главном бою турнира «Кубок Губернатора Пермского края» техническим нокаутом в третьем раунде победил британца Роберта Бордмана в поединке в тяжелом весе по специальным правилам Ural FC — по правилам ММА только в стойке. В активе Бормана по шесть побед в боксе и в поединках на голых кулаках. Асбаров продолжает оставаться не знающим поражений.

«В следующем поединке я выступлю еще лучше. Хочу сказать слова благодарности своему сопернику, который согласился на этот бой. Он был единственным, кто согласился на поединок. Это очень крепкий парень! Хочу поблагодарить своего тренера Али Пидуриева, все благодаря ему. Я рад вернуться! Теперь будем драться чаще. Еще хочу вспомнить об Евгении Гончарове, он бросал мне вызов. Если твоя лига тебя отпускает, то welcome в Ural FC. Я тебя жду».

В со-главном событии известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил экс-бойца Bellator и PFL американца Ракима Кливленда.

В главном карде турнира боец Ural Kali Fighter из Соликамска Сергей Пономарев в поединке по правилам К1 раздельным решением победил австралийца Джейдена Эйнауда и завоевал пояс Ural FC в весе до 85 кг.

В рамках шоу Ural FC 8 свои бои провели еще восемь представителей Пермского края — Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артем Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев и Никита Шаршавин.

Полностью результаты боев турнира Ural FC 8 выглядят следующим образом:

1. ММА. Вячеслав Иовин техническим нокаутом победил Степана Шадрина

2. К1. Кирилл Степаненко во втором раунде нокаутировал Артема Ткачука из Белоруссии

3. ММА. Виталий Боев болевым приемом победил Бахрама Шакирбаева из Кыргызстана.

4. К1. Иван Зиновьев единогласным решением судей победил Евгения Мягкова из Белоруссии.

5. ММА. Василий Курочкин удушающим приемом во втором раунде победил Гамзата Хирамагомедова

6. К1. Артём Швецов единогласным решением судей победил Максима Сподаренко из Белоруссии

7. К1. Дарья Кувакина по итогам экстра-раунда победила Дебору Эвору из Португалии

8. К1. Португалец Иури Фернандес единогласным решением судей победил Валерия Бизяева

9. ММА: Никита Шаршавин единогласным решением судей победил бразильца Дугласа Рибейро

10. К1, бой за пояс Ural FC: Сергей Пономарев раздельным решением судей победил австралийца Джейдена Эйнауда.

11. ММА. Кирилл Сидельников техническим нокаутом в первом раунде победил американца Ракима Кливленда

12. Ural FC. Сослан Асбаров техническим нокаутом в третьем раунде победил британца Роба Бордмана.