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Сегодня, 00:11

Асхабов рассказал, что попал в UFC благодаря Масвидалю

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец Хусейн Асхабов рассказал, как попал в UFC благодаря Хорхе Масвидалю.

«Хамзат Чимаев закинул идею моего перехода в UFC, но подписал меня Хорхе Масвидаль, с которым у нас один менеджер. Он должен был драться 5 марта с Колби Ковингтоном и сказал, что примет бой, если мне дадут контракт. Так меня и подписали», — цитирует «РБ Спорт» Асхабова.

19 февраля Хусейн дебютирует в UFC. В дебютном бою против него выйдет в октагон Джамал Эммерс. Рекорд Асхабова в ММА на данный момент — 23-0. Эммерс одержал 18 побед и шесть боев завершились его поражением.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/husejn-ashabov-v-ufc-menya-podpisal-horhe-masvidal/
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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