Асхабов рассказал о драке с Хантом в Таиланде

Чеченский боец Хусейн Асхабов рассказал, как в 2017 году он вместе с братом побил в Таиланде новозеландского тяжеловеса Марка Ханта, а потом с ним подружился.

«У нас так принято. Если тяжелый, вдвоем нападаем (смеется). Если рассказывать, как все было, на это уйдет минут двадцать, но все закончилось хорошо. После этого мы начали с ним дружить. У нас сейчас хорошие отношения. Недавно он мне писал. Мы же в Таиланде всегда видимся с ним и его командой», — приводит слова Асхабова MMA.Metaratings.ru.

Драка братьев Асхабовых с Хантом в 2017 году началась с конфликта на сборе в клубе Tiger Muay Thai, а затем переросла в конфликт со всей его командой.