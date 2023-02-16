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Сегодня, 14:32

Асхабов заявил, что Махачев заслужил быть первым номером pound-for-pound

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC, выступающий в полулегком весе, чеченец Хусейн Асхабов прокомментировал решение UFC не ставить Ислама Махачева на первую строчку рейтинга pound-for-pound после победы над Александром Волкановски.

«Они так поступали с Магомедом Анкалаевым, с Петром Яном. Они что хотят, то и делают. Но он честно заслужил быть первым, выиграл у хорошего соперника. До этого он тоже выиграл у чемпиона. Конечно, он заслужил», — приводит слова Асхабова MMA.Metaratings.ru.

Махачев и Волкановски встретились в октагоне в главном событии турнира UFC 284, прошедшего 12 февраля в Перте (Австралия). В этом противостоянии единогласным решением судей победил Ислам и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/askhabov-makhachev-zasluzhil-byt-pervym-nomerom-pound-for-pound-228331/
Ислам Махачев
UFC
ММА
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