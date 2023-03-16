Аскар Аскаров подерется с Азаматом Керефовым 21 июля на ACA 160

Экс-боец UFC Аскар Аскаров (14-1) дебютирует в российской лиге ACA в бою против Азамата Керефова (16-0) в рамках Гран-при в наилегчайшем весе.

Бой состоится 21 июля на ACA 160 в Сочи. Об этом сообщается в соцсетях лиги.

Аскаров ушел из UFC после первого поражения в карьере от Кай Кара-Франса (24-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 26 марта 2022-го на UFC on ESPN 33.

Керефов в прошлом бою одолел Фелипе Перейру душ Сантуша (10-2) единогласным решением судей 20 октября 2022-го на UAE Warriors 34.