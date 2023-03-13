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Сегодня, 15:06

Бадаев: «Ян побеждал бойцов, прошедших свой пик»

Бадаев объяснил, чем вызвано неудачное выступление Яна в поединке с Двалишвили
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев объяснил, чем вызвано неудачное выступление россиянина Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, отметив, что в карьере «Беспощадного» в UFC не было побед над большими именами.

«Не согласен с тем, что Ян выглядел беспомощным. Целый комплект причин повлиял на его выступление. Он дрался с агрессивным и подвижным бойцом. Мераб Двалишвили — это парень, который постоянно давит вас, постоянно угрожает тейкдаунами. Через угрозы тейкдаунами он бьет вас в стойке и переводит в партер. Да, с контролем у него не очень хорошо. Но все равно он все делает на высшем уровне. Главное его достоинство — крепкая челюсть и давление. Он поднял темп, который Петя не выдержал. Когда на тебя давят, не получается хорошо попасть, не получается прицелиться, не получается сфокусироваться на своем оппоненте, потому что он подвижен, выбрасывает удары и борется. Он заставляет вас гадать, что он будет делать. Многое зависит от того, с кем вы деретесь. Еще до поражений Петра рассуждал на тему его побед. Мы должны понимать, кого он побеждал. Ян побеждал большие имена, серьезных бойцов, прошедших свой пик. В титульном бою он победил Жозе Альдо, который проиграл практически всем топам: Мерабу Двалишвили, Марлону Мораесу», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-yan-pobezhdal-boicov-proshedshikh-svoi-pik-235124/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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