Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:27

Бадаев — Аббасову: «Не тебе меня учить. Мое высокомерие, если оно есть, оставь мне»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев ответил на критику в свой адрес со стороны Шахрияра Аббасова, который является братом и менеджером Наримана Аббасова.

«Во время переговоров я сказал Шахрияру: «Давай сделаем этот бой [Мехди Дакаев — Нариман Аббасов], не будем спешить. Мы договоримся, но давай сделаем этот поединок, потому что его хотят увидеть. Изначально имя Дакаева назвали вы. Это раскрученное противостояние». После этого я ушел за предложением, а через пять дней мне заявляют такое. Разве это в рамках неписанного договора? Я не могу скромничать, когда дело касается АСА. Это моя работа. Мы могли бы выбрать другой путь, пытаясь быть хорошими для всех, но это и есть лицемерие. При всем уважении, Шахрияр, не тебе меня учить. Мое высокомерие, если оно есть, оставь мне. И твою скромность, если она есть, оставь себе», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Ранее Бадаев заявил о том, что переговоры о подписании Наримана Аббасова в АСА провалились из-за позиции менеджера Аббасова, который подписал контракт с лигой Naiza. Такой поступок Бадаев назвал «подленьким», после чего Аббасов отреагировал и в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» назвал Бадаева высокомерным.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-otvetil-na-kritiku-shakhriyara-abbasova-ne-tebe-menya-uchit-242820/
ММА
1
0
Читайте также
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Младший брат Федора и Александра Емельяненко может провести поединок с «Бигфутом» Силвой