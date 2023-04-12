Бадаев — Аббасову: «Не тебе меня учить. Мое высокомерие, если оно есть, оставь мне»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев ответил на критику в свой адрес со стороны Шахрияра Аббасова, который является братом и менеджером Наримана Аббасова.

«Во время переговоров я сказал Шахрияру: «Давай сделаем этот бой [Мехди Дакаев — Нариман Аббасов], не будем спешить. Мы договоримся, но давай сделаем этот поединок, потому что его хотят увидеть. Изначально имя Дакаева назвали вы. Это раскрученное противостояние». После этого я ушел за предложением, а через пять дней мне заявляют такое. Разве это в рамках неписанного договора? Я не могу скромничать, когда дело касается АСА. Это моя работа. Мы могли бы выбрать другой путь, пытаясь быть хорошими для всех, но это и есть лицемерие. При всем уважении, Шахрияр, не тебе меня учить. Мое высокомерие, если оно есть, оставь мне. И твою скромность, если она есть, оставь себе», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Ранее Бадаев заявил о том, что переговоры о подписании Наримана Аббасова в АСА провалились из-за позиции менеджера Аббасова, который подписал контракт с лигой Naiza. Такой поступок Бадаев назвал «подленьким», после чего Аббасов отреагировал и в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» назвал Бадаева высокомерным.