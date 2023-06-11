Бадаев: «В бою с Дариушем Оливейра показал, что он на другом уровне»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Бенейлом Дариушем.

«Удивило ли быстрое поражение Дариуша от Оливейры? Удивило. Я считал, что Бенейл будет фаворитом. Казалось, что ему нужнее. Он так долго шел к титульному бою, у него была такая победная серия. Казалось, что за счет мотивации он должен взять этот поединок. Я не считал, что ему будет легко, но думал, что он выиграет. Тем более было непонятно, в каком состоянии Оливейра после сокрушительного поражения от Махачева, которое заставило в нем сомневаться. Но Оливейра доказал, что он все еще может справляться с тяжелыми ситуациями. Он очень впечатлил в этом бою. Дариуш переоценен? Я не скажу, что он переоценен. Дариуш побеждал серьезных соперников. Понятно, что по мировым меркам Матеуш пока еще не является топом, он не был чемпионом и претендентом, но это сильный соперник. Победная серия, которую выстраивал Дариуш, вызывает уважение. Да, он не бил супертопов, но сам был топом. Он ни в коем случае не переоценен, просто Оливейра показал, что он на другом уровне. Впечатлила агрессия Чарльза, ударная техника, мощь в ударах и атакующий грэпплинг, который заставлял Дариуша — черного пояса — думать о защите», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.