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Сегодня, 13:23

Бадаев: «Джонс доказал, что он — величайший боец в истории»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом на UFC 285.

«Однозначно, Джон Джонс доказал, что он — величайший боец в истории. Лучший в P4P, независимо от того, что произойдет дальше. Таков вклад, который уже внес, его 15 побед в титульных боях и уровень оппозиции. Постоянные крупные поединки. Если вдуматься в эти цифры и его долголетие, он до сегодняшнего поединка с Ганом уже был лучшим в истории. Но чемпионство во второй весовой категории — это то, против чего не будет никаких аргументов», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

35-летний Джон Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

Теперь на счету американца 27 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-dzhons-dokazal-chto-on-velichaishii-boec-v-istorii-232976/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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