Бадаев — о поражении Шевченко: «Сам стиль Валентины стал бесхитростным, пропал креатив, изюминка»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался о поражении киргизки Валентины Шевченко в поединке с мексиканкой Алексой Грассо.

«Очевидно, была ошибка, ненужный бэккик. Зачем на такой близкой дистанции? Ничем неоправданное действие. Выбросила бэккик, отдала спину, а оттуда уже тяжело выбраться. Когда Грассо заправила руки, было понятно, что не выбраться. В то же время, я считаю, что поражение было закономерным, потому что еще в поединке с Тайлой Сантос были определенные проблемы. Сам стиль Валентины стал бесхитростным. Она очень сильна к клинче, физически сильна для своего веса, железная хватка, контроль в партере, на дистанции работает хорошо. Но пропал креатив, изюминка. Вероятно, это связано с тем, что чемпиону не хочется рисковать. Предпочитаешь надежный стиль, но тебя легко разгадать», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Шевченко проиграла Грассо в со-главном бою UFC 285. Мексиканка победила киргизку удушающим приемом в 4-м раунде и стала новой чемпионкой в наилегчайшем весе.