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ММА

20 мая, 20:23

Бадаев: «Возмущение Фролова можно понять»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал реакцию Артема Фролова, который после поражения от Шамиля Абдулаева выразил мысль о разрыве контракта с лигой.

«Возмущение Артема можно понять. Но, мне кажется, в момент, когда он попал, ему нужно было пытаться финишировать Шамиля, а не прижиматься к нему и контролировать, думая, что бой выигран. Ты никогда не знаешь, как судьи считают в равных боях. Ты не можешь думать, что если в эпизоде ты был успешен, это перечеркнет все что сделал соперник на протяжении всего боя. Плюс мы должны понимать, как судят поединки. Судят отдельно по раундам. Это чистая математика. Как бы ты не был успешен в последнем раунде, будет считаться количество выигранных раундов», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В рамках главного события турнира ACA 157 Артем Фролов проиграл раздельным судейским решением Шамилю Абдулаеву. После этого результата боец посетовал на то, что у него пропадает мотивация выступать и выразил мысль о разрыве контракта с лигой.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-vozmushenie-frolova-mozhno-ponyat-ego-po-chelovecheski-zhalko-252593/
ММА
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