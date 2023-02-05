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Сегодня, 12:41

Вице-президент ACA Бадаев рассказал о предстоящих переговорах с Bellator о совместном турнире

Виталий Косик
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о предстоящих переговорах с Bellator для организации совместного турнира.

«Если рассуждать предметно, нужно выработать стратегию, как связаться, о чем говорить, какое предложение сделать. Важно определить место, где поединки пройдут. Я считаю, что Арабские Эмираты были бы идеальным нейтральным местом, куда все могли бы мы поехать без каких-либо вопросов. Я не считаю, что это было бы для кого-то домашним полем, потому что климат явно непривычен для нас, как и для американцев, за исключением некоторых регионов, приближенных к климату Объединенных Арабских Эмиратов. Очень много вопросов, которые нужно обсудить. В любом случае история получила продолжение. Лед тронулся, дальше будет обсуждение за кулисами», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Bellator — американская спортивная организация, которая является второй в мире ММА-компанией по величине в мире. Промоушен был основан в 2008 году.

ACA — российский промоушен, который проводит бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу и была основана в 2014 году.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vice-prezident-aca-rasskazal-o-predstoyashikh-peregovorakh-s-bellator-o-sovmestnom-turnire-225425/
Bellator (Беллатор)
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