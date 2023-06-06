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Сегодня, 17:44

Бадаев: «С удовольствием подпишем Сулумова, если он станет чемпионом AMC Fight Nights»

Бадаев высказался об интересе к Сулумову
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев высказался об интересе к претенденту на титул чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Магомеду Сулумову.

«Сулумов нам всегда был интересен. Он должен был пройти селекцию в рамках объединения лиг АСВ и WFCA, но пару раз травмировался. Была задача до конца года определить тех, кто уходит и кто остается. Он должен был подраться с Туралом Рагимовым, но в итоге не подрался. После этого прошел год, ему было сказано: «Ты свой шанс не использовал». Он пошел по сложному пути, не стал жаловаться и опускать руки, а пошел в другую организацию, где заявил о себе и стал серьезной боевой единицей. Он хороший боец. Мы с удовольствием подпишем его, если он станет чемпионом Fight Nights, и у него не будет обязательств перед этой организацией. Но парень двигается на стороне, имеет индивидуальность и уникальность, по-своему запоминается, а у нас в общей массе может раствориться. Нужно ли это ему? Лига так или иначе подписывает бойцов, они дерутся, и этот процесс происходит постоянно», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

26-летний Сулумов провел в лигах ACA/ACB Young Eagles девять боев, а в семи из них одержал победы. С 2021 года он выступает в компании AMC Fight Nights, где стал претендентом на чемпионский титул в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-s-udovolstviem-podpishem-sulumova-esli-on-stanet-chempionom-amc-fight-nights-256809/
ММА
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