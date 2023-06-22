Александр Волкановски: «В реванше я выиграю у Махачева»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) допустил, что подерется за пояс BMF, а потом проведет реванш против чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Я хотел подняться в весе, бросить вызов самому себе, получить свой момент славы, но это у меня отняли. Я был чертовски разочарован [после боя с Махачевым]. Я получу реванш, я выиграю, и тогда мы сделаем еще больший бой и еще больший финал этой истории.

Может быть, я подерусь за пояс BMF, пока Ислам будет занят своими делами, а потом мы проведем реванш, и тогда у меня будет три пояса. Я был бы этому рад", — сказал Волкановски в подкасте IMPAULSIVE.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

