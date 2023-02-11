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Сегодня, 12:15

Австралийская фигуристка Васильева рассказала, что ее отец родом из Екатеринбурга

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Австралийская фигуристка Влада Васильева в интервью «СЭ» рассказала о своих родителях, которые родом с постсоветского пространства.

«Отец у меня из Екатеринбурга. Он был фигуристом, но не дошел до профессионального уровня. Мама из Узбекистана. Она была теннисисткой, так что я из спортивной семьи. И меня тоже с детства приучали к спорту. Русский язык? Родители учили меня, в детстве я неплохо говорила. Но сейчас уже многое забыла. Понимать еще понимаю, а вот самой строить предложения тяжело. На очень базовом уровне язык. В России я была несколько раз, несколько поездок было с семьей. Я даже немного потренировалась в Екатеринбурге в местной спортивной школе. Уровень, конечно, сразу чувствуется, подход к делу. Все-таки в России фигурное катание — это особая история», — сказала Васильева.

15-летняя Васильева проводит свой первый взрослый сезон и стала участницей чемпионата четырех континентов от Австралии.

Влада Васильева. Родилась в Новой Зеландии, катается за Австралию, а сама — из русской семьи. Интервью фигуристки Влады Васильевой

Фигурное катание
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