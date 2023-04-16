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Сегодня, 10:30

Азамат Мурзаканов сломал руку на UFC on ESPN 44: «Не был уверен, что выиграл бой»

Давид Хачатрян
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Непобежденный российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов (13-0) рассказал, что в бою против Дастина Якоби (18-7) весь третий раунд не мог бить левой рукой.

«Если честно, я запереживал в конце боя, потому что в третьем раунде я чувствовал, что левой рукой не могу бить, — сказал Мурзаканов на пресс-конференции. — В конце второго раунда я почувствовал, что у меня что-то не то, даже не мог бить. Я даже локтем начал бить, потому что не мог левой. Я начал переживать, не был уверен, что выиграл бой.

Я рассчитывал на третий раунд, у меня были силы. Я готовился к третьем раунду, я думал финишировать его в третьем раунде, но, к сожалению, вот так с рукой случилось. Но я рад, что выиграл.

Я сломал руку в конце второго раунда после нокдауна. Когда начал добивать, в этот момент сломал. Я всегда говорю, что бы ни случилось, моя цель — выиграть бой. С таким настроем я выхожу на бой.

Я бы хотел подраться с бойцами из топ-10. Лучше было бы из топ-5, потому что я здесь для того, чтобы максимально приблизиться к титулу. Я не говорю, что я самый лучший, но я хочу попробовать. Я не хочу сидеть, набирать очки, ждать, тратить время. Просто хочу максимально приблизиться к титулу. Получится — хорошо, нет — значит будем решать, думать [что дальше]».

Мурзаканов победил Якоби единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC on ESPN 44. Турнир состоялся 15 апреля в Канзас-Сити, США.

Азамат Мурзаканов
UFC
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