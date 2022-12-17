Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:58

Бадаев — о победе Коваленко: «Емельяненко уже давно перестал выступать на топовом уровне»

Telegram Дзен

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал «СЭ» победу Святослава Коваленко над Александром Емельяненко в турнире «Бойцовского клуба «Рен ТВ».

«Емельяненко уже давно перестал выступать на топовом уровне, как спортсмен, боец. Сейчас он подался в поп-ММА. И то, что сейчас с ним происходит плане шумихи — это привлекает внимание. Но в плане спортивных состязаний он не конкурентен. Он дерется с людьми не элитного уровня. Поэтому за поп-ММА не слежу. Я знаю, что так или иначе они мелькают. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Если он выбрал такой путь, то это его право. Каждый имеет право двигаться так, как он хочет. Я не могу ни похвалить его, ни критиковать. Это его право. Это так же, как человек идет ни в этот, а в другой магазин.

Это просто факт, данность. Он дерется сегодня там. Вероятно, зарабатывает неплохие деньги. И учитывая, что его кондиции далеки от идеальных — он уже свой пик прошел. По-своему, возможно, он прав. Я не могу оценить эти бои, как элитные, как хорошие. Вот наши бои — элитные бои, где на пике дерутся друг с другом, состязаются. А то, что там происходит — это другое направление. Дерутся и дерутся. Фамилия Емельяненко же привлекает внимание. Удачи ему. В любом случае он в нашем клубе был. Мы с ни знакомы. Могу только хорошее ему пожелать", — сказал Бадаев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.

0
Читайте также
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Российская армия получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Замглавы департамента ЖКХ Москвы избили
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бадаев — о победе Слипенко: «На наших глазах рождается звезда»

Харитонов — о будущем Емельяненко: «Будет и дальше клоуном и посмешищем»