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Сегодня, 14:30

Бадаев объяснил, почему Вязигин попал в Гран-при АСА вместо бразильца Фелипе

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, почему последнюю пару Гран-при тяжелого веса составили Антон Вязигин и Тони Джонсон, а не бразилец Карлос Фелипе, ранее выступавший в UFC.

«Карлос Фелипе ничем не хуже, чем Антон Вязигин. Просто выбор пал на российского бойца, который более знаком и более понятен публике. Бои иностранцев в России тяжело продать, даже если они выступали в UFC. Про Антона Вязигина нельзя сказать, что он шумит или находится в теме, но он более понятен зрителям. Славянский парень, эффектный, здоровый, зрелищный. Мы сделали ставку на него. Я не уверен, что это правильное решение, потому что Фелипе ничуть не хуже, и вчера мы это видели. При этом мы должны понимать, что мест только восемь», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

В начале года вице-президент АСА говорил, что именно бразилец рассматривался в качестве кандидата на участие в Гран-при тяжеловесов, так как он успешно выступал в UFC, одержав три победы при двух близких поражениях.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-obyasnil-pochemu-vyazigin-popal-v-gran-pri-asa-vmesto-eks-boica-ufc-247313/
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