Асланбек Бадаев: «Дебют Раджабова впечатлил больше, чем поединок Алиева»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о дебюте Лоика Раджабова в UFC в поединке против Эстебана Рибовича.

«Двоякое впечатление. С одной стороны мощные тейкдауны, тяжело бьет, борется, но при этом много пропускал, устал. Понятно, скорее всего, это из-за короткого уведомления и экстренной весогонки, но, тем не менее. Я всегда смотрю так, если ты в таком тяжелом поединке проявил характер, дошел до конца, выиграл и в нужный момент включился, надо отдать тебе должное. В любом случае Лоик очень интересный боец. Если сравнивать его дебют с дебютом Нурулло Алиева, Лоик больше впечатлил, потому что он более разнообразный, агрессивный, интересный и зрелищный», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Раджабов одержал победу над Рибовичем судейским решением на турнире UFC 285, который прошел 5 марта.