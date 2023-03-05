Бадаев: «Рахмонов сделает выводы, тревожные звоночки есть»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил победу казахского бойца Шавката Рахмонова над американцем Джеффом Нилом.

«С одной стороны чересчур много пропускал Шавкат, оказался в нокдауне, потеряв равновесие. Это из минусов. Но это и плюс, потому что в тяжелой ситуации он переломил ход боя, он показал, что может справиться с трудностями. Ты всегда хорош, когда все идет по плану. Но как ты реагируешь, когда у тебя возникают трудности, когда тебя ставят в опасное положение? Это характеризует бойца. Шавкат показал характер. Это пойдет ему на пользу. Но так много пропускать тоже нельзя. Рахмонов сделает выводы. Челюсть крепкая, удар держит, но тревожные звоночки есть», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Рахмонов одержал победу над Нилом на турнире UFC 285, который прошел 5 марта. Теперь на счету казахского бойца 17 побед подряд.