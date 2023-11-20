Бадаев оценил шансы Маслова в бою с Хадисом за титул Ural FC

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя между Хадисом Ибрагимовым и Александром Масловым, которые встретятся за пояс Ural FC в тяжелом весе по правилам бокса в MMA-перчатках.

«Ибрагимов против Маслова — любопытный бой двух известных талантливых тяжеловесов. Маслова мы видели совсем недавно по правилам MMA в лиге ACA, он оформил эффектный нокаут, в очередной раз доказав, что его стойка на уровне.

Хадис также не нуждается в представлении. Он дрался на самом высоком уровне, был чемпионом M-1, дрался в UFC, является чемпионом Hardcore. За его плечами большой опыт, в этом аспекте он превосходит своего соперника. Он более опытный боец, так как все-таки Ибрагимов — это в первую очередь боец смешанных единоборств, а Александр — профильный ударник. Из-за этого шансы Маслова в этом противостоянии возрастают. Но это не значит, что он является фаворитом, потому что Хадиса характеризуют опыт, сила удара, уверенность в себе и непоколебимость.

Фаворита в этом противостоянии я не вижу. Дам 50 на 50, самому любопытно понаблюдать за этим боем. Хорошо, что данное противостояние устроили не по правилам ММА, потому что именно в таком формате будет больше интриги и соответственно больше зрелища», — приводит слова Бадаева пресс-служба Ural FC.

Ural FC пройдет 9 декабря в Москве. В со-главном поединке турнира встретятся звезды поп-MMA Али Хейбати и Юрий Рябой.