Бадаев подвел итоги турнира АСА 158

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев подвел итоги турнира АСА 158 в Санкт-Петербурге, рассказав о потерях карда и интриге в главных боях.

«Крутой турнир получился. Мы довольны тем, что увидели и в плане боев, и в плане атмосферы, которая была здесь, в Питере. Кто-то мог предположить, что после потерь стольких значимых поединков, как бой Юсуфа Раисова и Александра Матмуратова и потеря Александра Маслова, парня, которого здесь любят. Его бои на YouTube набирают более миллиона просмотров, и это определенная тенденция. Когда эти ребята выбыли, были опасения, что может и не сложиться. Честь и хвала болельщикам, которые поддержали ребят и заполнили арену более чем наполовину. Было около 4000 тысяч на пике. Это хороший результат. Бои в АСА всегда хорошие. Сегодня в главном бою вечера была интрига, качели и крутые сценарии, которые менялись то в одну, то в другую сторону. Два раунда выиграл Михаил Мохнаткин, два раунда — Олег Оленичев. Один потряс соперника, другой сделал нокдаун. В пятом раунде шла ровная борьба, потом начал доминировать Оленичев, а в концовке Мохнаткин забрал этот бой. Если бы Оленичев просто остался сверху и проводил добивание, он бы забрал этот бой. Все было очень близко. В бою Тони Джонсона и Антона Вязигина тоже было много жестких попаданий», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

2 июня в главном бою турнира АСА 158 в Санкт-Петербурге российский полутяжеловес Михаил Мохнаткин победил единогласным решением судей соотечественника Олега Оленичева и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе.