Бадаев призвал не сравнивать ACA и Hardcore

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев выразил претензии болельщикам, которые ставят организацию Hardcore в пример тому, как должен работать промоушен ACA.

«Не надо Hardcore ставит в пример для ACA. Вот у них заполнено, а у нас — нет. У них инструменты другие. Мы не можем прибегать к этим инструментам. У нас бои в миллион раз лучше, чем у них. Даже не сравнить. За добро будет, если их чемпионы пройдут у нас один круг. Я не про всех. Хадис Ибрагимов мог бы быть более-менее конкурентен. Если мы захотим, поставим под сильных бойцов, и их спортсмены ни одного круга не пройдут. С более слабым, может, пройдут. Световые года — разница между нами. Все люди это понимают. Мы не пытаемся на этом зарабатывать баллы, говоря, что мы намного лучше. Нам все равно. У нас разные пути. Возможно, им все равно на нас. Мы не соревнуемся друг с другом. Просто нам часто пишут, что вот Толя Сульянов арену заполнил, а мы — нет. Ребята, этим вы сами показываете, насколько не понимаете всех деталей. Мы продаем билеты, а не раздаем», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что лига не может устраивать потасовки с заранее прописанным сценарием, когда не чураются любых методов: бьют сзади, сбоку, душат.

«У нас это недопустимо. Естественно, грязь и скандалы более интересны. Это то, чем легче привлечь внимание. Закинь глупость в YouTube, и она наберет много просмотров. Но мы должны понимать, что есть честь и достоинство, есть определенные отношения. Да, люди дерутся, бьют друг другу лица. Но существует диапазон уважения. Не проблема заявить об уверенности в своих силах. Вы деретесь, но грязь, которая идет дальше, не наш путь», — добавил Бадаев.