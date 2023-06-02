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Сегодня, 14:47

Бадаев: «Раисов дошел на обезболивающих до последней стадии весогонки»

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался об отмене поединка между Юсуфом Раисовым и Александром Матмуратовым.

«Не знаю, когда вернется Раисов. Нужно спрашивать у самого Юсуфа, какие у него планы. Мы переговорили — он сказал, что снимается, я пожелал ему здоровья и все. Дальше никакой информации нет. За две или три недели до боя Юсуф позвонил мне и сказал, что у него травмирована нога. Спросил, возможно ли перенести бой. Я сказал, что мы и так дотянули до июня и возможности переноса нет. Предложил найти замену. Юсуф сказал, что доведет дело до конца. На обезболивающих он дошел до последней стадии весогонки, но когда вес начал уходить, боли стали нестерпимыми. Как я понял, это давняя проблема», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Бой должен был состояться 2 июня в Санкт-Петербурге на ACA 158. Раисов снялся с поединка из-за обострившейся травмы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-aca-aslanbek-badaev-raisov-doshel-na-obezbolivayushhih-do-poslednej-stadii-vesogonki/
ММА
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