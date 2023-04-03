Бадаев прокомментировал перепалку Рахмонова и Чимаева в соцсетях

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал инцидент между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

«Я думаю, Рахмонов и Чимаев не только хотят остаться в инфополе, но и раскручивают свой поединок, который потенциально может стать очень громким. Спортсмены могут говорить о том, что не будут драться, но потом может произойти все, что угодно. Они находятся в одном весе, поэтому теоретически подраться могут. Подогревают интерес к своим персонам. Молодцы, не остаются без высказываний. Круто, что оба бойца понимают эту игру», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Ранее Рахмонов в социальных сетях выложил провокационный пост с отсылкой на прозвище Чимаева, означающее в переводе с чеченского языка «волк». Шведский боец ответил на эту публикацию, после чего казахстанец удалил свои высказывания.