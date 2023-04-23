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Сегодня, 19:58

Бадаев: «В бою с Блейдсом Павлович не прошел проверку перед громкими поединками, это тревожно»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом на UFC Fight Night 222.

«Павлович — молодец, давайте его поздравим. Он сделал то, что должен был. Это ожидалось. Такой сценарий был наиболее вероятным. Есть нокаут, есть победа, но той проверки, которую должен был пройти Сергей перед громкими боями, не случилось. Здесь немного тревожно. Но стиль у Павловича тот же: идет вперед, перерубает соперников и нокаутирует их.
Я ожидал большего от Блейдса. Мне казалось, что он будет более агрессивен в плане борьбы. Думал, что Кертис будет навязывать ее, но он не показал никакого желания делать это. Была одна слабая попытка. Но так в ноги не проходят, под таким удобным для Павловича углом. Сергея нужно хватать за голень, как это сделал в свое время Алистар Оверим, который сначала вымотал Павловича и обработал коленями корпус. Надо отдать должное Блейдсу, он в стойке неплохо попадал. Благо, челюсть Сергея держит», — приводит Metaratings слова Бадаева.

На счету 30-летнего Павловича 18 побед и 1 поражение в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-v-boyu-s-bleidsom-pavlovich-ne-proshel-proverku-pered-gromkimi-poedinkami-eto-trevozhno-245560/
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