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Сегодня, 20:39

Бадаев разочарован судейством в поединке Гаджиева и Букуева на ACA 152

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о судействе титульного боя Имрана Букуева и Курбана Гаджиева.

«Я согласен с тем, что Гаджиев победил. Это очевидно. Но моя судейская карточка немного отличается от официальных записок. Я изучил судейские записки. Меня смутил первый раунд. У меня первый и второй раунды забрал Букуев, третий, четвертый и пятый — Гаджиев. Мне всегда говорят, что позиция гард или полугард оценивается 50 на 50, когда идет активность снизу, есть локти, атаки и так далее. Побеждает тот, кто более активно и результативно работал.

Гаджиев в стойке несильно, но проигрывал в начале раунда. Потом перевел. Когда он перевел, не было значительных ударов, лишь попытки обозначить их периодически. И то очень редко. Не было невыхода на болевой, удушающий прием. Букуев оттягивал голову Курбана, акцентировано бил локтями, рассек, появилась кровь и шишки. Что еще нужно, чтобы отдать раунд? Я оценил раунд по их рекомендациям, по правилам которые они рассказывают. После этого я заглядываю в судейские записки и четверо судей из пяти отдали первый раунд Гаджиеву. Расстраивает такой подход. Но то, что Букуев проиграл — не обсуждается», — цитирует Бадаева Metaratings.ru слова Бадаева.

Поединок между Букуевым и Гаджиевым прошел 25 февраля в рамках ACA 152. Победу одержал Гаджиев раздельным решением судей. Он завоевал чемпионский пояс лиги и вышел в полуфинал Гран-при ACA в наилегчайшем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-raskritikoval-sudeistvo-v-poedinke-gadzhieva-i-bukueva-231129/
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