Бадаев считает, что Чимаев должен быть на самой верхушке рейтинга топ-15 российских бойцов

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал рейтинг лучших российских бойцов, составленный «СЭ» на основе голосования среди журналистов, блогеров и экспертов.

«Рейтинг спорный, конечно. Как и любой другой. Мой рейтинг, если я его сделаю, тоже будет спорным. Я считаю, что Чимаев должен быть в рейтинге. Он — гражданин Швеции и так далее, но все знают, что базу он получил в России и вольной борьбой занимался в Чеченской республике. Согласен, что состоялся как боец он в Швеции, но в России получил необходимую базу, на основе которой двигался там. По вольной борьбе он всегда боролся в республике и сейчас регулярно тренируется с нашими ребятами и нашими тренерами. Причем еще до UFC, когда выступал в Brave CF. Считаю несправедливым его отсутствие в рейтинге. Он должен быть на самой верхушке вслед за чемпионом UFC Исламом Махачевым», — цитирует Бадаева Metaraings.ru.

Первую строчку рейтинга занял чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев, у него — 508 баллов. На втором месте расположился обладатель титула Bellator в полутяжелом дивизионе Вадим Немков (453). В тройку лучших также вошел второй номер рейтинга UFC среди тяжеловесов Сергей Павлович (438).