Бадаев считает, что Эдвардс одержит победу над Усманом

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев дал прогноз на третий поединок Камару Усман — Леон Эдвардс.

«Как может быть исход второго поединка случайностью? Эдвардс прикармливал, дал сопернику поверить в себя и опустить руки, а потом прицельно ударил хай-киком. Это не случайность. Все видели, что Леон забрал первый раунд, хотя Камару говорит о том, что доминировал четыре раунда. Усман уступил в первой пятиминутке. Люди говорят о доминации Усмана. С ним тяжелом тягаться в каждый момент боя. Это как в футболе, когда ты отдаешь мяч сопернику, даешь ему возможность атаковать, чтобы он раскрылся, а потом проводишь контратаку. В тактическом бою Эдвардс не преуспел бы. Леон не смог бы перебороть и доминировать. Эдвардс верил в себя до самого конца. Такие вещи не бывают случайными. У меня есть ощущение, что в реванше Леон одержит победу. Он очень сильный с психологической точки зрения, он уверен в себе и обязательно придумает что-то новое. Вы думаете, что Камару Усман сможет над ним так доминировать? Поверьте мне, нет. Это уже другой поединок: бой проходит в Англии, где у Эдвардса больше мотивации. В третьем поединке Эдвардс не будет таким, как во втором. В ММА расклады меняются очень быстро», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Камару Усман и Леон Эдвардс проведут третий поединок 18 марта на турнире UFC 286. Впервые спортсмены разделили клетку в декабре 2015 года. Тогда Усман одержал победу единогласным решением судей. В августе 2022 года соперники встретились во второй раз. На турнире UFC 278 Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в пятом раунде, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.