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Сегодня, 12:28

Бадаев: «Хабибу нужен был такой соперник, как Макгрегор, чтобы аккумулировать свою популярность в нечто большее»

Алина Савинова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, что может сделать бойца популярным.

«Можно улучшить узнаваемость, но чтобы стать крупной звездой, нужна харизма. Если нет умения преподносить себя, тяжело выйти на какие-то пределы. Если ты по натуре пресный, добрый, без токсичности, то будет тяжело. Или нужна история. Например, у Хабиба был Конор. Его карьера разделилась на до и после боя с ним. Хабиб сам по себе не злодей — воспитанный человек, правильный парень, который несет правильные вещи в массы. Несмотря на выплеснутую злость после боя с Конором, он не давал повода усомниться в своей порядочности. Ему нужен был такой соперник, чтобы аккумулировать свою популярность в нечто большее. Если такого соперника нет, то сам по себе ты вряд ли что-то сделаешь», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

Ранее Бадаев высказался об опыте выступлений в ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aslanbek-badaev-habibu-nuzhen-by-l-makgregor-chtoby-akkumulirovat-svoyu-populyarnost-v-nechto-bol-shee/
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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