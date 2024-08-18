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Сегодня, 21:58

Бадаев считает, что Малыхин сильнее Кейна в тактическом плане

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал шансы российского чемпиона ONE Анатолия Малыхина в бою с сенегальцем Умаром Кейном.

«Я не смотрел бои Кейна, но видел нарезки. Он физически очень сильный и крупный. Реальный тяж с невероятной природной силой. Как боец Анатолий намного выше классом и в техническом плане, и в тактическом, и, вообще, в плане понимания, что такое бои. Главное — не допустить какие-то просчеты в подготовке. Но есть один момент: габариты и физическая мощь Кейна. С этим придется считаться.

Если Малыхин подойдет к бою правильно, сработает тактически, будет хорошо дышать, без проблем акклиматизируется в США, проблем не должно возникнуть. Это бойцы разного калибра по своим навыкам», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой Кейна и Малыхина состоится 8 ноября на турнире ONE в Атланте (США). На счету 32-летнего сенегальца в смешанных единоборствах 6 побед и 1 поражение. В активе 36-летнего россиянина 14 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Малыхин
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