Бадаев считает, что UFC будет раскачивать реванш Алискерова и Чимаева

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, что в UFC вынужденно дали Абусупьяну Магомедову главный бой вечера, потому что лига нуждается в новых именах, которые организаторы намерены быстро продвигать.

«Нас тоже зачастую ругают, почему мы ставим во втором бою новичка лиги против претендента или топа. Зачастую это вынужденная мера. В данном случае Шон Стрикленд подрался со многими. Не все свободны, а тут фактурный и харизматичный парень из другой страны. Новый старый рынок — Германия. Авансом дали этот бой Абусупьяну Магомедову. Поверили в его уровень и возможности. Поспешили. Но я верил, что Абусупьян может выиграть в поединке. UFC просто проверил, можно ли выявить нового средневеса с именем. Нужны новые лица. Бойцов вроде много, но Исраэль Адесанья их всех победил, скоро пойдет по третьему кругу. Нужна новая история. Дрикус дю Плесси побеждает, но по ощущениям технический уровень у него не очень высокий. С кардио пробелы. Если он выиграет у Роберта Уиттакера, будет драться за пояс. Такие люди дерутся за титул на безрыбье. Уверен, что и на Икрама Алискерова также будет делаться акцент, будут раскачивать его историю с Хамзатом Чимаевым, чтобы быстро подвести к титульному бою», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Алискеровым и Чимаевым, состоявшийся в апреле 2019 года на турнире Brave CF 23, завершился победой Хамзата нокаутом в первом раунде.