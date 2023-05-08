Бадаев считает, что в стиле Евлоева нет изюминки



Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему Мовсар Евлоев пока не входит в топ-5 лучших бойцов UFC в полулегком весе.

«Все дело в стиле. Он выигрывает решениями, победы рабочие, нет изюминки. Понятно, что мы болеем за него, нам он интересен. Но мы говорим о мировом сообществе ММА — как его воспринимает публика, насколько он рейтинговый. Таким стилем запомниться тяжело. Круто, что он начал давать интервью на английском, перепалки с Топурией — тоже круто. Он универсал, который хорошо дышит, пластичный, постоянно оказывает давление — хороший сбалансированный боец, который работает на результат, но нет эффектности, а без этого тяжело», — приводит «РБ Спорт» слова Бадаева.

6 мая Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей на турнире UFC 288 в США. 29-летний россиянин провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы (3 — нокаутом).