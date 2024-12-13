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Сегодня, 12:58

Бадаев считает, что Вахаев получил непростого соперника в лице Абреу

Камила Абдурахманова
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев оценил шансы бразильца Клидсона Абреу на победу над бывшим чемпионом лиги Мухуматом Вахаевым.

«Абреу — очень сильный парень. Мы давно вели с ним переговоры. Он побеждал того же Антона Вязигина, который должен был биться с Мухуматом Вахаевым. Тяжелый соперник. К тому же Мухумат возвращается после простоя и многочисленных травм. Он не бился больше года после злополучного поединка с Григорием Пономаревым. И тогда полноценного боя не получилось. Вахаев хорошо борется и переводит, а Абреу — живчик. Непростой бой для Вахаева. Самому интересно», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Изначально планировалось, что Мухумат Вахаев будет сражаться с Антоном Вязигиным 15 декабря на турнире ACA 182. Однако Антон получил травму, и его заменил бразилец Клидсон Абреу.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Клидсон Абреу
Мухумат Вахаев
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