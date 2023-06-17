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Сегодня, 11:06

Бадаев считает, что Вартанян в бою с Резниковым провел лучший бой в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Эдуарда Вартаняна в бою с Артемом Резниковым в финале Гран-при легковесов.

«На первом месте в этом бою у меня был сценарий из поединка Артема и Дави Рамоса, где Резников кружил вокруг соперника, переводил и контролировал. Второй сценарий — Артем валит, обходит гард и душит. Третий — как раз тот, который случился: Эдик блокирует борьбу, встает и финиширует. Ну и четвертый, что Вартанян сам будет бороться, когда загонит соперника. Сыграл неочевидный сценарий. Эдик посрамил всех скептиков и показал лучшее вступление в карьере. Я считал, что пик Вартаняна прошел. Получается, что это не так. Или это второй пик в его карьере после яркой вспышки с 2015 по 2018 годы, когда в активе Вартаняна были скальпы Матмуратова, Хасбулаева, Шаблия, Кошкина, Гаджидаудова — это нереальная оппозиция. В финале Гран-при Эдику противостоял человек, который выиграл пять боев в ACA, прошел Кошкина, Раисова и Рамоса, не имел поражений в легком весе. Тяжело было ставить против Резникова. Но на то они и бои — мы понятия не имеем, что произойдет», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

16 июня в финале Гран-при Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и забрал главный приз — 200 тысяч долларов.

Всего на счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aslanbek-badaev-vartanyan-posramil-skeptikov-i-provel-luchshij-boj-v-kar-ere/
ММА
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