Бадаев считает, что Волков был для UFC более интересным претендентом на титул, чем Павлович

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о том, почему Сергей Павлович может не получить титульный бой в UFC после победы над Кертисом Блейдсом.

«Ждать поединка Джон Джонс — Стипе Миочич — не вариант. Я не думаю, что Павловичу сейчас дадут бой с Джонсом. Непонятно, когда Джонс подерется с Миочичем, официального анонса не было. Непонятно, как пройдет этот поединок. Если останутся вопросы, мало ли, UFC могут организовать реванш. Не исключаю, что Фрэнсис Нганну может вернуться в UFC. Он еще не нашел свой новый дом. В ММА только UFC способен удовлетворить его аппетиты.

Павлович выигрывает, побеждает, но он не такая крупная звезда. В медийном плане Сергей не раскрылся, он непонятен для американской публики. Павлович не говорит по-английски, у него получаются забавные интервью с забавными переводчиками. Это не уровень крупной звезды. Как его продавать американскому зрителю? Такое ощущение, что Сергей выступает, оформляет нокаут и вновь исчезает. Нет медийной работы за пределами, он не мелькает на турнирах. Как боец Павлович хорош, но как звезда он не сформировался для американской публики.

Павлович, конечно же, заслужил бой за титул. Но, стремительно побеждая, Сергей не приобрел известного имени. UFC будет смотреть на это с точки зрения бизнеса. Я считаю, что даже Александр Волков был для UFC более интересен. Складывалось ощущение, что организация делает на него ставку: прозвище «Драго», рослый парень, персонаж из фильма. А здесь непонятный для всех парень без какой-либо истории, который нокаутирует всех направо и налево. Думаю, Павловичу нужно провести еще один-два боя», — приводит Metaratings слова Бадаева.

Павлович победил Кертиса Блейдса нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222, который проходил в ночь с 22 на 23 апреля.