Бадаев: «Волков вынесет Гана ногами вперед в реванше»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев уверен, что третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (38-10) победит занимающего второе место в рейтинге Сирила Гана (12-2).

«Александр вынесет Гана в этот раз. Прошлый поединок был непростым для Гана, но это был потухший Волков. Мы понимаем, что Волков предстает в разных вариациях перед нами. К примеру, проигрывал Кертису Блейдсу, но сейчас Волков вынесет его ногами вперед. Это очевидно для всех.

С Ганом будет посложнее, но Александр у него должен выиграть. Даже борьбу он может подключить. Это добавит ему в ментальном плане. Плюс он тренируется в США, где адаптировался», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Волков и Ган проведут поединок 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.