Бадаев сообщил, что Матевосян проведет рейтинговый бой вместо поединка с Магомедовым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что чемпион лиги в полутяжелом весе Муслим Магомедов не сможет принять участие в бою с Григором Матевосяном из-за травмы.

«Характер травмы мы сообщать не будем, если сам спортсмен не захотел этого делать. Бой Магомедова слетел. Теперь встреча Муслима с Григором состоится, вероятно, в начале осени, если Матевосян победит Степана Горшечникова. Так как турнир был сделан отчасти для Григора и его публики, и он не стартовал в Гран-при, мы могли позволить сделать ему рейтинговый бой. Теперь у него есть новый соперник, которого нужно побеждать. Горшечников, победив первого номера, тоже может стать участником Гран-при», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Поединок между Магомедовым и Матевосяном должен был состояться 16 июня на турнире ACA 159 в рамках четвертьфинала Гран-при ACA.